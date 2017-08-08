أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية، اليوم الثلاثاء، الأعمال التي قامت بها الشركة من تقييم الأضرار وبعض الصيانة للمباني والمخازن والمصانع ومد الكهرباء لها.

وأوضح رئيس لجنة إدارة شركة الجوف خلال اجتماع عقد بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إعادة تنظيم قطع الغيار والاستفادة من ما يمكن الاستفادة منه وذلك بمجهودات ذاتية من الشركة، كما تم تقديم عرض مرئي يوضح الحالة التي كانت عليها المباني والمصانع وما تم القيام به في إعادة البعض منها الى الوضع الطبيعي.

وذكر رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية مجدى جبريل الدرسى أن لجنة الإدارة تعمل على سرعة تجهيز المكاتب وتوفير المتطلبات المكتبية والضرورية لعودة العاملين بالشركة إلى أعمالهم بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن لجنة الإدارة تعمل جاهدة مع جهات الإختصاص بمدينة بنغازي من حيث تجديد الرخص وإجراءات المصارف والسجل التجاري والدفع بها للعودة الى تقديم الأعمال المناطة بها الى شركات قطاع النفط والغاز.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تعمل جاهدة على تذليل كافة الصعاب أمام الشركة وتقديم يد العون لها، لافتا إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة العمل بالشركة الى وضعها الطبيعي .