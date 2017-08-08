أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير إدارة الأمن الصناعي للمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط، الاثنين، مع الجهات الأمنية المعنية بحماية المنشآت النفطية عدة نقاط ومحاور ة بخصوص إحكام الإجراءات الامنية وزيادة مستوى التنسيق بين كافة الاطراف والجهات المعنية بحماية المواقع الحيوية لشركة البريقة.

ودعا مدير الأمن الصناعي خلال الاجتماع الذي عقده مع الجهات الأمنية – إلى ضرورة استخدام كافة الوسائل والمعدات والتجهيزات الحديثة في سبيل حماية مواقع الشركة والحفاظ على سير خدمات مقار العمل بالكيفية المطلوبة .

كما أكد مدير ادارة الأمن الصناعي على ضرورة مد جسور التعاون بشكل جاد لضبط وإحكام الشأن الأمني خصوصاً بهذه المرحلة التي تمر بها البلاد وأصر على ضرورة تجهيز مداخل ونقاط السيطرة بالشركة ببوابات إلكترونية لكشف الملغمات والمتفجرات وتوفير لوحات التفتيش المعدنية المحمولة.

كما أسهب الحضور من الطرفين بإثارة محاور نقاش جديدة من شأنها إثراء الاجتماع وإحكام الإجراءات الأمنية لحماية مواقع الشركة الاستراتيجية .

وحضر الاجتماع كلا من آمر وحدة الأصول النفطية – بنغازي، رئيس مكتب التصاريح النفطية والمخابرات النفطية، آمر السرية الثانية، مكتب مكافحة تهريب الوقود والغاز التابع لإدارة البحث الجنائي، أمر وحدة الأصول النفطية، مدير أمن المنشآت النفطية – ومن طرف شركة البريقة منسق السلامة والصحة المهنية – بنغازي، منسق الأمن الصناعي بنغازي، منسق التوثيق والمنظومات، منسق السلامة والصحة المهنية والبيئة البريقة والسرير، ورئيس قسم الامن الصناعي بنغازي.