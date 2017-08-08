أخبار ليبيا24- خاص

قام جهاز الهجرة غير الشرعية السبت بترحيل 112 مهاجرًا من الجنسية السودانية إلى دولة السودان الحدودية لليبيا دخلوا مؤخرا عن طريق التهريب.

وكان قرابة الـ 30 مهاجر منهم مصاب بأمراض معدية منها الوباء الكبدي والأيدز ، حيث جاء ترحيلهم للسودان بالتنسيق مع إحدى المركبات المتعاونة مع الهجرة وتم توزيع مقتنياتهم عليهم أثناء الرحلة 80 كم جنوب الكفرة والمتمثلة في “جوازات السفر والهواتف المحمولة “.

وجاء الترحيل نظرا لعدم إمكانية المأوى على استيعاب هذا العدد الكبير في ظل تهالك مركز الإيواء وانعدام الإمكانيات لصيانة المقر والمواد الغذائية لإطعام المهاجرين .

الجدير بالذكر أنه أثناء ترحيل المهاجرين تم إلقاء القبض على 37 مهاجر حاولوا التسلل إلى السد جنوبي الكفرة.