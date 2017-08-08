أخبار لببيا 24 – خاص

انطلقت مساء أمس الإثنين اللجنة المكلفة بإزالة هياكل السيارات المتهالكة المركونة في الساحات والأزقة في بنغازي في أعمالها.

حيث شكلت هذه اللجنة بناءا على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، وتكونت اللجنة من رئيس لجنة إزالة وحصر الأكشاك والمخلفات عمران المقصبي، وجهاز الحرس البلدي وقسم المرور والتراخيص.

وباشرت اللجنة في نقل الهياكل حيث كانت الانطلاقة من شارع مستشفى الجلاء، وسيتواصل هذا العمل حتى إزالة كل هذه الهياكل المتهالكة والتي تشكل مظهر غير حضاري داخل مدينة بنغازي .

وأهابت بلدية بنغازي، بالمواطنين الذين لديهم هياكل سيارات وبحاجة إليها أن يقوموا بالإسراع في نقلها قبل وصول اللجنة المكلفة بنقل هذه الهياكل .