أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب فتحي القباصي إن مستقبل مجلس النواب سيكون مرتبط بالتطورات السياسية و الاستحقاقات الدستورية إن لم تنجز الاستحقاقات فلن يتم الخروج و ترك البلاد في فراغ دستوري و سياسي و إدخال البلاد في أتون صراعات أخرى.

وأضاف القباصي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن ثلاث سنوات من عمر المجلس مرت حبلى بالآلم و الصراعات السياسية للمحافظة على المسار الديمقراطي .

وأوضح عضو المجلس أن أهم الإنجازات التي تمت هي انطلاق المجلس و انتزاع حق المواطنين من الفئة المتطرفة في المؤتمر الوطني التي مانعت انطلاق أعمال مجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم تعديل القانون رقم 11 بشأن المناصب العسكرية وتعيين قيادة عامة و قبلها انتخاب رئيس أركان و حكومة مؤقتة في ظروف صعبة و استثنائية.

وأكد القباصي أن مجلس النواب انخرط في الحوار و الذي انتج الاتفاق السياسي الذي اعتمد يوم 2016.01.25 وأصدر قانون الإرهاب و العفو العام و مازال مطلوب منه إنجاز استحقاقات هامة و هي تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري و العمل على إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

ودعا عضو المجلس كل النواب و السياسيين و النشطاء في داخل البلاد و خارجها إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية و القانونية والعمل معا للوصول إلى المرحلة الدائمة المستقرة.