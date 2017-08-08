أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير، إن عدد من أعضاء البرلمان اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب وبحثوا عددا من النقاط التي تخص لجنة الحوار.

وأكد أن خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع الاثنين القادم للنظر في تقليص عدد لجنة الحوار .

واضاف الصغير في تصريح خاص – أن رئيس مجلس النواب أكد على حصر النقاش مع المبعوث الأممي بلجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب , لافتا الى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع يوم امس الاثنين.

واوضح عضو مجلس النواب أنه خلال اجتماع يوم أمس قد تقرر تكليف رئيس لجنة الحوار بالتواصل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .