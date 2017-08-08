أخبار ليبيا24-خاص

قال عضو مجلس النواب صالح قلمة لا أعتقد أن حل الأزمة في البلاد بيد أشخاص ولو كانوا اعتباريين لكني أجزم أن الأزمة لن تنتهى قبل 17-12-2017 بالرغم من أنى أتمنى ذلك.

وأضاف قلمة لـ”أخبار ليبيا24″إنه “أتمنى أن تنتهى الأزمة السياسية اليوم قبل الغد لكن لا أعتقد أن تنتهي الأزمة إن لم تكن هناك فعلا نية صادقة من الجميع للخروج من هذا الوضع”.

وأفاد قلمة أنه لا يعلم بما دار بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لافتًا إلى أنهم يحتاجون إلى الكثير من الشفافية والعمل الجماعي في ظل هذا الغموض فى المشهد الليبى.

وواصل حديثه رغم العراقيل التى وضعها المؤتمر الوطنى منتهي الولاية أمام مجلس النواب تمسك أعضاء المجلس بحق انتخابهم واجتمع بنصاب كامل فى مدينة طبرق”.

وأشار إلى أنه بعد مررور 3 سنوات على انعقاد اول جلسة لمجلس النواب نستطيع ان نقول ان مجلس النواب وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والظروف التى أتى فيها المجلس حيث أنه لم يتمكن من الانعقاد فى مكانه الرئيس وهو مدينة بنغازي.

ولفت قلمة إلى أن المؤتمر الوطني عرقل سير العملية الديمقراطية بداية من إجراءات التسليم وتمسكهم بالسلطة واحتلالهم للعاصمة طرابلس بواسطة مليشيات مؤدلجة تابعة أغلبها لأعضاء منهم وشنهم لحروب من فجر ليبيا إلى الشروق.

وتابع عضو المجلس رغم تلك العراقيل تمكن المجلس من نيل الشرعية وتم الاعتراف به إقليميا ودوليا كممثل شرعى وحيد للشعب الليبى وباشر فى إصدار التشريعات والقوانين واختيار حكومة مؤقتة وتأسسيس رئاسة أركان للجيش ثم تكليف قائد عام، وأصدر قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسى.