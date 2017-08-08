أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد احمد المسماري إن سرب البركان العمودي التابع لغرفة عمليات عمر المختار تمكن مساء اليوم الثلاثاء من تدمير جرافة قبالة ساحل مدينة درنة .

وأكد المسماري – في تدوينه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – أن الجرفة كانت تحمل إرهابيين وذخائر وأسلحة للعصابات الإرهابية في مدينة درنة .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد كلف عميد كمال الجبالي بإمرة مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير درنة من الجماعات الإرهابية .