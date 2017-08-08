أخبار ليبيا 24 – خاص

‎بحث وزير الصحة في الحكومة الموقتة رضا العوكلي، مع رئيس لجنة الجرحى بالقوات المسلحة العميد سعد الفسي، الاتفاق علي تخصيص مستشفى 7 أكتوبر بنغازي ليكون مستشفى عسكري .

‎جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، بمدينه بنغازي بحضور مدير مستشفى “7” عبدالحميد كبلان ، حيث تم الاتفاق علي تخصيص المستشفى ليكون مستشفى عسكري لعلاج جرحي القوات المسلحة بالداخل وليصبح أول مستشفى عسكري على مستوي ليبيا .

وأكد العوكلي ، أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المؤقتة لم يألو جهداً في تهيئة بيئة علاجية وخدمية متكاملة للجرحى والمترددين من قوات الجيش الليبي في حربهم على الارهاب وذلك طيلة الثلاث الاعوام الماضية ، وذلك وفق الامكانيات والوسائل الطبية والتقنية، المتاحة .

وأكد الوزير أن هذا الاتفاق جاء وفق التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة القيادة العامة للقوات المسلحة، منوها إلى أنه حريص أشد الحرص على التطوير المستمر في المجال الطبي، لاسيما التوسع في البنية التحتية والتزود بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية ، حرصاً منه على تقديم أفضل خدمة طبية وكافة سبل الرعاية للمرضى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ، مشيرا إلي الدور الذي تساهم به القوات المسلحة في المعاونة في مجال الرعاية الصحية وعلاج جرحي القوات المسلحة والشباب المساند