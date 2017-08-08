أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس الملفين المالي والنفطي.

واستعرض السراج مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير المالية المكلف محمد سيالة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، ورئيس مؤسسة ليبيا للإستثمار علي محمود الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية والمتطلبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط .

وأقر الاجتماع تلبية ما تقدمت به المؤسسة من تقديرات مالية ليتسنى زيادة الإنتاج ، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بطريقة فعالة وعاجلة ، وبما يؤدي إلى تحسين تدفق السيولة ودعم الدينار الليبي واستكمال المشاريع المتوقفة .