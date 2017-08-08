أخبار ليبيا 24 – خاص

بات المهاجم أكرم الزوي المحترف بصفوف الفيصلي الأردني أول لاعب ليبي يسجل هدف في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم .

وجاء هدف الزوي في اللقاء النهائي للبطولة العربية الذي انتهى بفوز الترجي التونسي على الفيصلي بنتيجة 3-2.

كما تم اختيار النجم الليبي المتألق ضمن التشكيلة المثالية للبطولة وذلك بعد الأداء الطيب الذي قدمه خلال منافسات البطولة

حيث ساهم في تسجيل هدفين لفريقه وسجل هدف في نهائي البطولة .

ومن جهة أخرى يعتبر النجم الليبي السابق طارق التائب هو اول لاعب ليبي يتوج بالبطولة حين حقق لقبها رفقة فريق الصفاقسي التونسي عام 2004 بعد فوز فريقة على الزمالك المصري بركلات الترجيح