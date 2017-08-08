أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهت مجموعة الصيانة وقسم المعالجة بشركة سرت للنفط والغاز من صيانة المضخات الغاطسة للبيارة رقم 3 التابعة لمنظومة المياه والصرف الصحي بمدينة البريقة الجديدة.

وقال منسق معالجة المياه والصرف الصحي بالشركة حسن عبدالرازق خميس “تعطل مضخات البيارة تسبب في فيضان مياه الصرف الصحي وانسيابها في الشوارع الأمر الذي استدعى ضرورة الإسراع بصيانتها”.

وأكد عبدالرازق على ضرورة التوعية والترشيد في عدم استعمال قنوات التصريف في غير الغرض المعدة له.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الصيانة استمرت قرابة عشرة أيام تم خلالها تنظيف البيارة عن طريق تكليف شركة “النسر الذهبي للمقاولات” بالعمل ، كما عملت فرق الصيانة من الكهرباء والميكانيكا والآلات الدوارة وقسم المعالجة من شركة سرت على تجهيز المضخات والخطوط المستبدلة لتركيبها وتشغيلها.