أخبار ليبيا 24 – خاص

تستمر هذه الأيام أعمال العمرة السنوية للوحدة السابعة لتحلية المياه التابعة لعمليات المياه بالمنطقة الأولى بشركة سرت والتي كان من المفترض إجراؤها مطلع سنة 2014 غير أن الإمكانيات ونقص قطع الغيار والعمالة وغيرها حالت دون ذلك.

وقال مشرف مجموعة التشغيل بالشركة محمد الساحلي إن أهم مرحلة من مراحل العمل هو تغيير حوالي 4200 أنبوب مختلفة المعادن نتيجة لتعرضها للثقوب وتراكم الترسبات الناتج عن الحرارة والمياه المالحة التي تمنع حدوث التبادل الحراري بين المياه المالحة والبخار وهي أصعب مرحلة وأهم بند في العمل وتأخذ وقتا طويلا لإنجازها.

وأوضح الساحلي أن عمليات تحلية المياه الأولى تحتوي على أربع وحدات وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة السابعة حوالي 250 ألف جالون أي ما يعادل 1000 متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم ، و تبلغ درجة الملوحة فيها من 2 إلى 3 جزء من المليون.

وأشار إلى أن الأقسام التي شاركت في أعمال العمرة هي: الميكانيكا والكهرباء والآلات الدوارة والآلات الدقيقة إضافة إلى فريق التفتيش على المعادن.

يذكر أن هذه الوحدة بدأت العمل سنة 1983 وكانت آخر عمرة أجريت لها في شهر مايو 2005 .