أخبار ليبيا 24 – خاص

اجريت، اليوم الاثنين، التجربة العملية لفريق الإطفاء بساحة مستودع بن جابر النفطي بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية وعدد من المختصين بالإدارة .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن التجربة عبرت على مدى جهوزية معدات الإطفاء وجاهزية الفريق، بعد أن تم اقحام الشباب الجدد في مجال العمليات الإطفائية لدعم فريق الاطفاء لمواقع شركة البريقة للتسويق النفط وكانت نتائج التجربة إيجابية حسب رأي المختصين.

وقد ألقى مدير الإدارة كلمة شكر فيها رجال الاطفاء علي هذه التجربة الناجحة وتقدم بالتحية الي مشرفي التدريب ورؤساء الأقسام وحثهم علي بذل الجد وتكاتف الجهود للنهوض بالشركة والاستعداد لأي طارئ قد يحصل في أي وقت وأي مكان.