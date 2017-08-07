أخبار ليبيا 24 – خاص

زار عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة بالمناطق الوسطى والشرقية والشئون الفنية خيرالله صالح، الميناء النفطي في بنغازي للوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء القتال الذي دار بالمنطقة بين قوات الجيش والإرهابيين.

ورافق عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة، منسق التسهيلات البحرية ورئيس فريق عمل إعادة تشغيل الرصيف خالد البرعصي، والذي قام بإبداء شرح مفصل لموقف الرصيف والاحتياجات اللازمة لإجراء إعادة عمليات التشغيل.

وكان مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، قد صرح في وقت سابق لوكالتنا “إن عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي ورئيس لجنة الإدارة بالشركة فؤاد بالرحيم وعضو لجنة الإدارة خير الله صالح اطلعوا على كافة الأضرار التي لحقت بالرصيف النفطي جراء المعارك التي دارت به بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية”.

وأوضح بن دردف – أن أضرار الرصيف ليست سهلة لكن مستخدمي الشركة سيتغلبون عليها، لافتاً إلى أن عمليات التشغيل ستتم بزمن قياسي متى سنحت الظروف الراهنة بذلك.