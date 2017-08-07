أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس أعيان مدينة بنغازي مساء الأحد، اجتماعا بفندق تيبستى في مدينة بنغازي، بحضور عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار.

وناقش الحضور، كل الأمور المتعلقة بالمدينة والعمل على تكثيف الجهود من أجل تذليل كل الصعوبات التي تواجه مدينة بنغازي في كافة الأصعدة، مؤكدين الوقوف بكل قوة خلف القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند لها الذين يسطرون ملاحم العزة والبطولة والشرف والكرامة، في كل محاور القتال ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال مجلس أعيان بنغازي والذي يضم نحو 108 مكون، “ينبغي أن نكون نحن من يضع شروط أية مصالحات، ولا بد أن تكون هذه المصالحات داخل الوطن وتحت مرأى ومسمع الجميع وبموافقة أولياء الدم من أسر الشهداء والجرحى والمبتورين، الذين بذلوا دماؤهم الزكية من أجل أن نهنأ بكرامة فوق أرضنا حامين لعرضنا”.

وأضاف “المصالحة الوطنية لابد أن تتم عبر المشائخ والأعيان، لكن على أسس واضحة يأتي في مقدمتها اعتراف الجناة بجرمهم وإدانة المجرمين من قبل أهلهم وعشائرهم وقبائلهم ومدنهم، وهذا ما يقتضي به العرف”.

ولفت مجلس أعيان بنغازي إلى أنه ليس ثمة حق لأحد للخوض في أي مصالحة دون الرجوع إلى أولياء الدم الذين ذاقوا مرارة الفقد لفلذات أكبادهم الذين تعرضوا للقتل والتنكيل والاختطاف وساموهم الإرهابيين سوء العذاب، حيث لابد أن يكونوا طرفا أساسيا في أية مشاريع للمصالحة منذ انطلاقها وحتى انتهائها بما يرضي هؤلاء الأولياء الأوصياء على دماء أبنائهم”.

وتابع “لن نسمح بأية تنازلات أو تفريط في دماء شهدائنا الأبرار، ولا بمؤسستنا العسكرية وقيادتها الحكيمة، كما أننا لن نرضى بأية نتائج لم تمر من خلال مجلس أعيان بنغازي الذي يعمل بصلة مباشرة مع مجالس أعيان ليبيا وتحت إشراف بلدية بنغازي”.