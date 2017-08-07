أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الكرة بالمنتخب الليبي عادل الخمسي، إن تحضيرات منتخب المحليين تسير بشكل جيد في معسكره التحضيري بتونس.

وأوضح الخمسي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عدد اللاعبين في المعسكر 18 لاعبًا، مؤكدًا مغادرة المهاجم علي البرداح للمعسكر بسبب الإصابة.

ولفت إلى أن اللاعب جاء للمعسكر مصاب ولكن تم الكشف علية عند الدكتور محسن الطرابلسي وأُعطي راحة لأسبوعين مع حصص علاج طبيعي.

وأشار الخمسي أن تدريبات المنتخب يوم امس كانت عبارة عن حصص تدربية قصيرة، منوهًا إلى أن المنتخب الليبي للمحليين سيلاقي المغرب للمحليين وديًا اليوم بملعب المنزة بالعاصمة التونسية.

وعن سفر الفريق للجزائر، قال إن التوجه للجزائر سيكون في 10 من أغسطس الجاري والعودة من الجزائر إلى تونس ستكون يوم 13 من ذات الشهر.

يشار إلى أن منتخب ليبيا للمحليين سيواجه نظيره الجزائري في 12 من أغسطس الجاري في إطار تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين.