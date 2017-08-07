أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت عدد من سيدات مدينة طبرق، المجتمع بالمدينة بعدم الإسراف في الأفراح والمآتم، وذلك بعد اجتماع عُقد بالخصوص.

وتأتي هذه المطالبة لمحاربة الإسراف والتبذير في الأفراح والمآتم وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في عدم توفر السيولة وسوء الأوضاع الاقتصادية والتي أثقل بها المواطن وحشره في زاوية ضيقة من الفقر والجوع والتخلف بسبب المبالغة في الصرف .

وقامت سيدات طبرق، بصياغة عدد من المقترحات في مطوية، ليطلع عليها الجميع في الحاضر والمستقبل .

وتضمنت المقترحات التي تخص الأفراح، على تقليص الفرح ليكون يوم واحد مشترك بين أهل العروس وأهل العريس وتخفيف الأثاث الذي تحمله العروس لبيت زوجها، وتقليل سيارات الزفة وعدم استعمال الأسلحة .

وبخصوص المآتم، طالبن سيدات طبرق، النساء أن تكون التعزية بعد العصر وعدم تناول الوجبات في المأتم من قبل النساء المعزيات، وعدم البكاء والصراخ وقبول التعزية بالهاتف أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي .

واتفقت سيدات طبرق على تأسيس مشروعين، أولهما إنشاء صندوق لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وإعادة تدوير الطعام الزائد من الأفراح بتغليفه وإعطائه للمحتاجين بدل رميه في القمامة.