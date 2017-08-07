أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت صحيفة ” The Time” البريطانية، عن تورط سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية مع شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية قامت بزرع عناصر لها على متن سفن تابعة لمنظمة “Save the Children” (أنقذوا الأطفال)، وسفينة ألمانية أخرى ووضعت جهازا للتنصت في غرفة القيادة وأجهزة الهواتف، بغية إثبات معلومات حصلت عليها تفيد بأن هناك بعض منظمات الإغاثة الإنسانية تتواصل مع مهربي البشر في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن القاضي الإيطالي، إيمانويل تشيرسوسيمو أمر باحتجاز السفينة بناء على المعلومات التي وثّقتها الشرطة وأن بحوزة المحكمة تقارير مدعمة بالصور تثبت تورط طاقم سفينة “يوفنتا”، التابعة لمنظمة تعمل من العاصمة الألمانية برلين مع المهربين في ليبيا، وأن هذه السفينة تجنبت دخول المياه الإقليمية الإيطالية والتوقف لديها، وأنها جاهرت في تحديها للسلطات البحرية الإيطالية.