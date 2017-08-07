أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري، إن اللقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس الأحد، كان مثمرا.

وأوضح الدايري، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد خلال اللقاء، “على الثوابت الوطنية والتي تهدف إلى إيجاد حل سياسي وفي أقرب فرصة”.

هذا واستمع غسان سلامة خلال اللقاء إلى حديث طويل عن أسباب الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه من الممكن التجاوز عن بعض الخلافات والاعتراضات التي قد تعترض مسار المفاوضات المستقبلية في الحوار، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حل قبل ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما نقله الدايري.

وأكد الدايري في ختام تصريحه – أن هناك توافقا ليبيًا بضرورة الخروج من الأزمة بشكل سريع.