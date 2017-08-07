حكمت محكمة مالطية بالسجن مدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ على مواطن ليبي قام بسرقة هاتف محمول من مواطن مالطي فاقد للوعي بسبب الإفراط في الشراب .

و أوضح المفتش نيكولاي سانت من الشرطة المالطية أن المواطن الليبي خ .ك 33 عاماً و المقيم بمالطا بموجب قانون حماية اللاجئين قام بالجريمة بمنطقة باسفيل حوالي الساعة 5 صباح يوم الأحد و قال أن مجموعة من الحرس رصدوا المواطن الليبي و هو يقوم بسرقة الرجل الفاقد للوعي و تم إلقاء القبض عليه و أعترف بإرتكابه الجريمة .

و أبلغت الشرطة المحكمة بأن الهاتف المسروق عاد لمالكه الشرعي و كما أعرب المتهم عن ندمه لما فعله و تعاون بشكل كامل مع الشرطة مما أدى إلى تخفيف الحكم من قبل المحكمة و حكم القاضي كونسويلو سسيري هيريرا على المتهم بالسجن لمدة أثنى عشرة شهرا مع وقف التنفيذ و حذر القاضي المتهم بأن إرتكاب أي جريمة مماثلة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم سيعرضه للسجن و سينظر في مدة العقوبة في حينه.

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