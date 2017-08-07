أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا إن إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية في النطاق الإداري المنطقة الشرقية مائتان وأربعة وثمانون مليون دينار.

وأضاف الآغا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن التوزيع للمصارف سيكون يوم الخميس المقبل 10 أغسطس والصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الأحد 13 أغسطس.

وأفاد رئيس اللجنة أن السيولة موزعة كالتالي:

مصرف الجمهورية 75 مليون دينار

مصرف الوحدة 70 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 70 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 27 مليون دينار

مصرف الصحارى 24 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 12 مليون دينار

مصرف المتوسط 3 مليون دينار

مصرف الإجماع العربي 3مليون دينار

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم نشر الكشوفات التفصيلية للتوزيعات علي فروع المصارف لاحقا.