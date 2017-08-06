أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام نادي المختار طبرق السبت مؤتمراً صحفياً للمدرب الجديد الجزائري عبدالله بيلعكوس بحضور رئيس لجنة الإدارة ورئيس الجمعية العمومية والمدير الفني والجهاز الفني واللاعبين وعدد من القنوات الإعلامية .

وقدم بيلعكوس نفسه بأن ينوي التعاقد مع نادي المختار طبرق المشارك في مسابقة الدرجة الأولى ولم يحدد مدة التعاقد

وأكد المدرب الجزائري أنه ينوي هذا العام الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز وإن لم يحالفه الحظ سيبقى الفريق محترم ويتحصل على ترتيب متقدم في مجموعته، مؤكدًا على إنشاء أكاديمية للناشئين في نادي المختار وهي الأولى في المنطقة الشرقية .

ونوه بيلعكوس في المؤتمر الصحفي أنه شاهد جزء من الحصة التدريبية ويؤكد أنه شهد عدد من اللاعبين المميزين وسوف يتحدث مع الإدارة لجلب عدد من المراكز لو أحتاج الفريق وذلك بعد إجراء العديد من المباريات الودية .

وأشار المدرب إلى أن المعضلة الوحيدة التي تواجه النادي هي عدم وجود ملعب معشب وأن الإدارة وعدته بتعشيب الملعب الخاص بالنادي .

يشار إلى أن عبدالله بيلعكوس الجزائري لديه تجربة مع الأندية الليبية بدأها بالأفريقي ثم دارنس ثم عاد للأفريقي وبعدها درب صقور طبرق وخاض بعدها التجربة في السودان مع فريق النيل كذلك بعض الفرق الجزائرية .