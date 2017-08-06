أخبار ليبيا24

ذكرت تقارير صحفية أنَّ ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، حدَّد لإدارة النادي الكتالوني اللاعب الذي سيُعوِّض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية السبت، إنّ ميسي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع مواطنه باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ميسي يُريد أن يكون ديبالا زميله الجديد في برشلونة، خاصة بعد الموسم الجيد الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا، وقيادة البيانكونيري للتأهل لنهائي البطولة.

كان يوفنتوس وافق على بيع ديبالا لبرشلونة مطالبًا بمبلغ 120 مليون يورو، أو 90 مليون بالإضافة إلى قائد البلوجرانا أندريس إنييستا.

ورحل نيمار عن برشلونة بعد فسخ تعاقده بمبلغ 222 مليون يورو، بعدما شكَّل ثلاثيًا قويًا مع ميسي، ولويس سواريز، في 3 مواسم.

وبجانب ديبالا، يضع النادي الكتالوني كلًا من البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول، والفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح بروسيا دورتموند، بين الأسماء المقترحة لخلافة نيمار.