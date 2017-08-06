أخبار ليبيا24

نفى رئيس قسم العمليات الجراحية في مركز بنغازي الطبي الدكتور محمد عزيز الأخبار المتداولة بخصوص توقف العمليات الجراحية في المركز.

وأضاف عزيز وفقًا للمركز الإعلامي في مركز بنغازي الطبي أن العمليات لازالت مستمرة رغم النقص الحاد الذي يعانيه القسم من مواد ومستلزمات وعناصر تمريض.

وأكد رئيس القسم أنهم يبذلون كل جهد من أجل حياة المرضى في ظل هذا النقص الحاد، لافتاً إلى أن القسم أصبح يعتمد على التبرعات والجمعيات الخيرية.

وأوضح عزيز أن الحالات التي يتم استقبالها في قسم العمليات هي حالات من داخل المدينة وخارجها.