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ذكرت وكالة روسيا اليوم الإخبارية الحكومية أن الحكومة الروسية تسعى لإعادة تفعيل العقود المبرمة مع ليبيا في عهد معمر القذافي.

وقال رئيس فريق الاتصال الروسى فى ليبيا ليف دينغوف فى مقابلة مع صحيفة كومرسانت اليومية إن الاتفاقيات تشمل قطاع النقل وبناء السكة الحديدية والطاقة والكهرباء.

وفيما يتعلق بعقود التسليح قال دينغوف إن ليبيا مهتمة بشراء أسلحة روسية إلا أنها أشارت إلى أن روسيا تلتزم بفرض حظر على الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن الدولى ولا تعتزم تسليح أيًا من الحكومات الليبية الحالية.

و أضاف رئيس فريق الاتصال “نحن لا نأخذ جانب أي شخص في هذا الصراع ولا نريد تسليح أي طرف على حساب الآخرين ونود أن يكون الجميع في مواقف متساوية “.

الجدير بالذكر أنه منذ سقوط القذافي، فقدت روسيا عقود بقيمة مليارات الدولارات في ليبيا، وفي عام 2008، وقعت شركة السكك الحديدية الروسية عقدا بقيمة 2.2 مليار يورو لبناء خط سكة حديد سرت بنغازي الذي يبلغ طوله 550 كيلومترا، وكانت هناك صفقات للنفط والغاز، كما كانت الدول تتفاوض حول الكهرباء والتطور النووي السلمي في ليبيا وتعطلت الخطط بسبب الحرب التي بدأت في عام 2011.