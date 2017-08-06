أخبار ليبيا 24 – خاص

أختارت الجمعية العمومية لنادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي رئيساً لمجلس إدارة النادي ، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أمس السبت، بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

وتحصلت القائمة الأولى التي يترأسها خالد السعيطي على 514 صوتاً، فيما تحصلت القائمة الثانية بقيادة السيد نوري بالرحيم على 394 صوتا.

وكانت الجمعية العمومية لنادي أهلي بنغازي، قد أشرفت بشكل مباشر على الانتخابات في بادرة هي الأولى منذ 45 عاما في ليبيا، أن تقوم جمعية عمومية بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة ناديها.