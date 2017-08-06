أخبار ليبيا24

ألقى الأمن التونسي القبض على 11 مواطنًا يحملون الجنسية المغربية، جنوب البلاد، كانوا يعتزمون العبور إلى الأراضي الليبية والانطلاق من هناك في رحلة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

واعتقل المشتبه بهم أثناء حملة مداهمات لعدد من الشقق في مدينة تطاوين، جنوب تونس، بحسب ما أفادت به إذاعة المدينة يوم الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة الحكومية إلى أن الموقوفين كانوا يعتزمون التخطيط لاجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة للقيام بهجرة غير شرعية انطلاقًا من سواحل ليبيا نحو إيطاليا وذلك بمساعدة وسيط من مدينة تطاوين.

ويعبر مهاجرون من دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء سرًا عبر المناطق الجنوبية من تونس نحو الأراضي الليبية، حيث تشكل سواحل ليبيا المضطربة منصة انطلاق لأغلب الهجرات السرية إلى شمال المتوسط.

وتضغط دول أوروبية من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد مهربي البشر في البحر المتوسط والحيلولة دون وصول قوارب الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.