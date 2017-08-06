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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري إن القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر كلف عميد كمال الجبالي بإمرة مجموعة عمليات عمر المختار خلفًا للآمر السابق عميد سالم الرفادي .

وكان آمر عمليات عمر المختار السابق عميد سالم الرفادي أصيب إثر حادث سير أثناء مهمة عسكرية على طريق المخيلي، وتعرض لرضوض وجروح طفيفة نقل إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء.

يشار إلى أن غرفة عمليات عمر المختار شكلت من قبل رئاسة الأركان العامة في وقت سابق لتحرير مدينة درنة، وتتبعها ستة محاور، هي عين مارة والظهر الحمر والنوار ومرتوبة ورأس الهلال وسوسة.