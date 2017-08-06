أخبار ليبيا24- خاص

أصدر مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد، قراراً بتخصيص 52 مليون دينار ليبي لجامعة بنغازي ميزانية لصيانة مقار تابعة لجامعة بنغازي في المدينة الجامعية .

وتضمن قرار الحكومة الذي تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه على منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتسييل المبلغ المذكور.

وأوضح القرار أن صيانة الجامعة تأتي لكي تتمكن من استئناف الدراسة في العام المقبل في المدينة الجامعية.

وأكد أن القيمة تخصم من المخصصات المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2017، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقاً للنظم واللوائح السارية.