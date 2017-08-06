أخبار ليبيا24- خاص

‎بحث وزير الصحة في الحكومة الموقتة رضا العوكلي، مع وكيل عام وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة العميد حسين العبار ، الأوضاع الأمنية في مختلف مستشفيات مدينة بنغازي.

‎ واستعرض العوكلي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مدينة بنغازي بحضور رئيس جهاز الشرطة العسكرية ورئيس جهاز الاستخبارات بنغازي ومديري ورؤساء المجالس التنفيذية لمستشفي الجلاء والأطفال وإدارة الخدمات الصحية إمكانية وضع خطط أمنية للمستشفيات.

واستعرض وزير الصحة المشاكل الأمنية التي تواجه قطاع الصحة داخل المستشفيات أو خارجها واصفًا إيّاها بـ« طارئة »، وأنها في ازدياد الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين المنشآت الصحية والأجهزة الأمنية في المدينة حتى يستطيع الفريق الطبي القيام بعمله في خدمة المرضى وعلى أكمل وجه، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ.

وأكد العوكلي أن الاجتماع جاء للقيام بتسهيل الأمور العالقة في المدينة سواء الإدارية والتشريعية والمالية، مشيرًا إلى أن زيارته للمستشفيات بالمدينة، سعيًا وراء حلحلة المشاكل العالقة في المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية.

‎ ونوقش خلال الاجتماع مشاريع إعادة صيانة وإعمار المرافق الصحية المتضررة خلال الحرب على الإرهاب في المدينة، كما بحث سبل الدعم والحماية للعاملين بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية عبر التنسيق الكامل والتعاون بين وزارة الصحة والجيش الليبي، لتسهيل الخدمات للمواطنين في مدينة بنغازي، إلى جانب تفعيل المستشفيات المغلقة وفتح المشاريع العالقة.