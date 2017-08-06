أخبار ليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار اليوم الأحد مع الأجهزة الأمنية و الرقابية في المدينة وضع آلية لحل الظواهر السلبية المنتشرة.

أهم الظواهر السلبية التي تشهدها المدينة حيث تحدث عميد بلدية بنغازي بإسهاب إلى أهم الظواهر السلبية التي تعانى منها المدينة والمتمثلة في

وأشار العبار إلى المخابز والعيادات والمدارس الخاصة و متابعة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها بنغازي وظاهرة بناء الأكشاك و اللافتات الإعلانية غير المرخصة و البناء العشوائي.

ولفت عميد البلدية إلى انتشار هياكل السيارات المتهالكة وبيع السلع التموينية على الأرصفة و الطرقات و الفوضى المنية داخل المستشفيات والارتفاع الحاد في أسعار الأدوية نظرا لعدم وجود رقابة.

ومن جانبه قال رئيس البحث الجنائي العميد صلاح هويدي إن من أهم اهتماماتنا هي المحافظة على أمن المواطن وحمايته ونملك القوة الأمنية لخدمة المدينة والعمل ضد أية ظواهر سلبية وكل ما نحتاجه هو تكليفات مباشر من الجهات المختصة .

و تم الاتفاق على إصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين الأجهزة الأمنية و الرقابية والتنفيذية لمكافحة الظواهر السلبية و الحد منها ووضع آلية لضبط التسعيرة داخل المدينة منها العيادات و المخابز والتعليم الحر و مراقبة معايير إنشاء المباني التعليمية.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدير إدارة الدعم والدوريات في الحرس البلدي المنطقة الشرقية العقيد خيرالله عبدالله ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي و مسؤول التعليم محمد الدرسى ومراقب الاقتصاد جمعة الرقاص ورئيس لجنة الإزالة بنغازي عمران المقصبى.