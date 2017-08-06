أخبار ليبيا24- خاص

أوضح رئيس لجنة الأزمة في مصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا أن سبب تأخر صرف السيولة هو لانتظار وصول الحوافظ إلى المصارف.

وأضاف الآغا أنه بهذه الطريقة لا يتم حرمان البعض من السيولة نتيجة لعدم وجود أرصدة في حسابات المواطنين نتيجة تأخر المرتبات، لافتا إلى أن السيولة متوفرة ستكون بالمصارف بعد وصول الحوافظ.

وتابع رئيس اللجنة “لحل أزمة السيولة نحتاج إلى حكومة وطنية رشيدة وعقول وطنية تنهي هذه الفوضى المالية وازدواجية المرتبات والدعم المسروق ومعالجة سعر الصرف والترشيد في النفقات الحكومية من العملة الأجنبية”.

وشدد الآغا على ضرورة توحيد المصرف المركزي وإبعاد محافظ المصرف الموازي في طرابلس الصديق الكبير من المشهد، قائلًا “هذه أسباب من شأنها أن تنهي أزمة السيولة في ليبيا