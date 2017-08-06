أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا إحياء الشركة العامة للمواشي واللحوم سيقضى على ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف الآغا أنه باستطاعة الشركة العامة للمواشي واللحوم بيع اللحوم بسعر أقل بكثير من المتواجد حاليا بالسوق على أن تكون هي المحتكرة لعملية استيراد اللحوم الحية والمجمدة وحسب الأسعار العالمية.

وأوضح رئيس اللجنة أن اعتماد شركات جديدة لاستيراد المواشي هي محاولة كسر الاحتكار لعملية الاستيراد في شركات معينة والذي أثبت عدم نجاح هذه الشركات في توفير اللحوم بأسعار تتناسب مع قدرة المواطن المادية.

وأشار الآغا إلى أنه بالرغم من توفير الاعتمادات في المصارف لهذه الشركات مازال الاحتكار قائما ومازالت الأسعار مرتفعة وهذا يعني وجود فساد يصاحب هذه العملية.