أخبار ليبيا24- خاص

تلقت وحدات الأمن التونسية العاملة في معبر ذهيبة وازن بولاية تطاوين جنوب تونس على الحدود الليبية ، إعلاما من المصالح الجمركية الليبية يفيد بإيقاف الحركة التجارية بين البلدين على مستوى المعبر من الطرف الليبي لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الأحد.

وأكدت مصادر من المنطقة لـ”أخبار ليبيا 24″ أن أسباب إغلاق المعبر تنظيمية تشمل عمليات صيانة للطريق المؤدي للمعبر بالجانب الليبي عطلت حركة المرور و تسببت في ساعات إنتظار تصل لأكثر من أربع ساعات للدخول لتونس أو العودة لليبيا.

ولم تصرح مصادر رسمية حول الأسباب التي أدت لتوقف حركة البضائع عبر المعبر الحدودي.