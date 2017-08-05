أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري هاني العريبي إن عدد المترددين على العيادات الخارجية التخصصية بالمشفى بلغ 3651 وعدد المترددين على قسم صورة الترا سوند التلفزيون وقسم الأشعة العادية 1789 وعدد العمليات الجراحية الصغرى 123 عمليه ناجحة.

وأضاف أن المترددين على العيادة بلغ 65738 خمسة وستين ألف وسبع مائة وثمانية وثلاثين حالة من تاريخ الأول من يناير عام 2016 حتى تاريخ الثلاثين يونيو من العام الحالي 2017 في جميع التخصصات الموجودة في العيادة.

وأوضح العريبي أن هذه الإحصائية صادرة بشكل دقيق ومسجل لدى قسم الإحصاء بمستشفى الهواري العام، وهي منذ افتتاح المشفى في الثاني من أبريل حتي الواحد والثلاثين من العام الحالي 2017 .

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى إن العيادات التخصصية والخارجية مستمرة في العمل منذ افتتاحها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، أمام المرضى والمترددين على العيادات التخصصية لتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمه لهم.

يذكر أن مستشفى الهواري أقفل أبوابه قرابة السنتين ونيف بسبب الاشتباكات التي دات في المنطقة بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية بمنطقة الهواري غرب بنغازي .