أخبار ليبيا24

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه دخول سفينة C-Star التي انطلقت من جيبوتي يوم 7 يوليو من أجل إعادة المهاجرين إلى السواحل الليبية.

ودعا المنتدى في بيان له كل المنظمات والأفراد للتعبير عن رفضهم لدخول هذه السفينة للمياه الإقليمية التونسية وكل موانئها والتصدي لأية محاولة في ذلك.

وأشار المنتدى إلى أن منظمات يمينية أوروبية لا تؤمن بحرية التنقل وتدافع عن أوروبا مغلقة في وجه المهاجرين تحت شعار «الدفاع عن أوروبا» استأجرت سفينة C-Star التي انطلقت من جيبوتي في 7 يوليو 2017 من أجل إعادة المهاجرين إلى السواحل الليبية وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كل البواخر والعاملين في البحر للتعبير عن رفضهم لما تقوم به هذه السفينة، ويدعو السلطات لعدم التعاون معها.