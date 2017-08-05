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قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر اليوم السبت إن أرشيف الأسر الليبية فى السجل المدنى الصابرى سليمة ولم تتضرر.

وأكد بالتمر عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية على فيس بوك سلامة تعداد 1954 وسلامة مكتب قسم الوفيات أيضا.

وذكرت المصلحة عبر صفحتها الرسمية أن رئيس المصلحة قام بالتعاون مع رئيس مكتب الإصدار السجل المدنى الصابرى رافع الدرسى بنقل الملفات إلى مكان آمن للمحافظة عليها.

يشار إلى ان مكتب السجل المدني الصابري يقع في منطقة اشتباكات منذ مايقارب الثلاثة أعوام حيث تتحصن الجماعات الإرهابية.