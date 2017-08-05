أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول في قسم الكلى في مدينة درنة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا 60 مريض بالفشل الكلوي يترددون على قسم الكلى مهددون بـ”الموت”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المرضى مهددون لعدم توفر الوقود لسيارات الإسعاف وسيارات أهل المرضى لنقلهم من وإلى المستشفى.

وأوضح المسؤول في قسم الكلى أنه لديهم 24 جهاز غسيل ويعملون على فترتين ويستقبلون المرضى من مدينة درنة ومن المناطق المجاورة لها.

أكد أنه يوم أمس الجمعة توفيت مريضة تم نقلها من عناية مستشفى الهريش إلى قسم الكلى في سيارة “كانتر” مخصصة لنقل المواشي لعدم توفر الوقود لسيارة الإسعاف، لافتا إلى أنه يتم نقل المرضى في عربات يد مجرورة بطرق غير آمنة معرضين للخطر والموت.

وأفاد أن مخزون ادوية الغسيل قارب على الانتهاء بسبب إغلاق مداخل ومخارج مدينة درنة وعدم وصول الوقود إليها منذ أيام، مشيرًا إلى أن ثمن قنينة الوقود “بانقة” ذات 6 لتر وصل إلى 30 دينار و اسطوانة الغاز إلى 80 دينار .

ولفت المسؤول إلى أن المستشفى يحتاج إلى صيانة ويجب توفير الوقود لسيارات الإسعاف وإلا ستكون حياة 60 مريض مهددة بالخطر .