أخبار ليبيا24

ذكر المحامي التونسي محمّد بكّار أن منظّمات المجتمع الليبي كلّفته برفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية نظرا للاختصاص الترابي للقضاء التونسي وأيضا لدى المحاكم الدولية ضد الدولة القطرية من أجل تهمة العدوان والقتل والتفجير وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف بكار أن هذه القضية تاتي على خلفية إدخال الدولة القطرية لشحنة من الأسلحة عن طريق ميناء جرجيس في أغسطس 2011 وهي موضوع الشكوى التي رفعها صحبة عدد من المحامين الآخرين إلى وكالة الجمهورية في ابتدائية مدنين ضد كل من سيكشف عنه البحث في عملية إدخال تلك الشحنة من الأسلحة.

وأوضح المحامي التونسي أنه سيعزز دعواه القضائية بتصريحات لمسؤولين ليبيين على غرار تصريحات كان أدلى بها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لقناة «فرنس 24» والتي اتهم فيها دولة قطر بأنها هي التي دمرت ليبيا بالتآمر ضدها بالتسليح وبجلب المرتزقة وبث الفوضى العارمة وتحطيم كيانات الدولة الليبية.

وأفاد بكار أنه سيدعم قضيته أيضًا بتصريحات لمسؤوليين دوليين وبعض الشهادات لبعض التونسيين.

يشار إلى أن تلك الشحنة من الأسلحة وجهت إلى ليبيا لضرب الجيش الليبي والبعض الآخر منها وخاصة المتفجرات والألغام التي استعملت ضد الجيش، من قبل خلايا إرهابية نائمة متمركزة سواء في بعض الجبال أو المدن.