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بعد تعرضه للهزائم المتلاحقة في كل بقاع الأرض وبعد مطاردة بقايا فلوله في ليبيا والعراق وسوريا أعلن تنظيم داعش الإرهابي في مناطق من محافظة دير الزور السورية، تجنيد الرجال قسرا للقتال في الخطوط الامامية وذلك للمرة الأولى كون التنظيم يعاني من وجود نقص كبير في عناصره بمعقله الأخير في البلاد.

وكشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية في تقرير لها نقلا عن مصادر محلية من ديرالزور أن تنظيم “داعش” وزع يوم الخميس الماضي، إعلانات على مساجد المنطقة وفي الشوارع يدعو فيه إلى إجبار الشباب على الالتحاق بصفوفه، وخاصة مع اقتراب قوات الحكومة السورية من حدود دير الزور الإدارية، والذي ترافق بحركة نزوح كبيرة للمدنيين من قرى وبلدات ريف المحافظة الغربي.

وأكدت الصحيفة بحسب تلك المصادر أن داعش الإرهابي افتتح مكتب أطلق عليه “مكتب المستنفرين” من أجل الدعوة إلى النفير الإلزامي العام، حيث ألزم جميع الشبان من الفئات العمرية ما بين الـ 20 والـ30 عام بالتوجه إلى مكاتب المستنفرين الموزعة في مدن وبلدات الميادين والعشارة وبقرص وصبيخان والبوليل والتبني والقورية والخضراء للالتحاق خلال مدة أسبوع واحد، متوعدا كل من يخالف بالمساءلة الشرعية بحسب ما جاء في الإعلان الذي تم توزيعه على مساجد المنطقة.

وأشارت إلى أن جميع المنتسبين سيخضعون لدورة شرعية عسكرية، بعد ذلك يتم التنسيب بشكل مباشر لصفوف عناصر التنظيم، لافتة إلى أن داعش قام بالترويج لموضوع النفير من خلال خطبة صلاة الجمعة على مستوى محافظة ديرالزور.

يذكر أن التنظيم الإرهابي “داعش” كان قد أجبر في وقت سابق المدنيين للانضمام إلى صفوفه، ولكن ليس كمقاتلين بل في أدوار الدعم كالطبخ لمقاتليها أو حفر الخنادق، ويعتقد أن الأوامر الأخيرة في دير الزور هي لأول مرة يقوم فيها داعش باستدعاء المدنيين للقتال فعليا.

وكشفت زميلة الأبحاث في منتدى التفكير الإقليمي أليزابيث تسوركوف بحسب صحيفة التلغراف، أن تنظيم داعش لم يفعل شيئا من هذا القبيل من قبل، ويظهر أنهم يعانون من نقص كبير في أعداد المقاتلين، مشيرة إلى أنهم في السابق كانوا يقومون بإجبار الناس للقيام بأعمال خلف الخطوط الأمامية كونهم لا يثقون بالمجندين للقتال على الجبهة.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر على معظم محافظة دير الزور شرق سوريا، وهو يتعرض لقصف روسي مكثف على مواقعه فضلا لضغوطات من قوات الحكومة السورية التي تتقدم من الغرب، والتي تسيطر أيضا على مناطق داخل مدينة دير الزور.