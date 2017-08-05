أخبار ليبيا24

تمكّنت الأجهزة الأمنية التونسية في مدينة صفاقس ، من إلقاء القبض على عنصر متطرف بعد عودته من ليبيا، عبر مطار صفاقس الدولي.

و أكدت الأجهزة الأمنية أن التحريات بينت أن الأرهابي كان يسعى إلى تنظيم “حلقات” ببعض الشبان الصغار في فضاءات مفتوحة، لتلقينهم الفكر المتطرف، و بعد القبض عليه و التحقق من هويته تبيّن أنه مطلوب في قضيتين إرهابيتين لدى وحدات مكافحة الإرهاب التونسية.

وبالتحري مع المتهم أفاد أنه تسلّل إلى ليبيا سنة 2015، وعاد إلى تونس عبر مطار صفاقس الدولي .

وفي نفس السياق، ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، أن الوحدات المختصة في مجال مكافحة الإٍرهاب، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت، الأربعاء، من القبض على رجل وامرأة تكفيريين ومسجلين في قوائم الأرهاب ، و منتمين لتنظيم إرهابي.

يشار إلى أن عدداً كبيرا من الإرهابين من تونس وجدوا في ليبيا ملاذاً برعاية الجماعات الإرهابية و شاركوا في قتال الجيش الليبي في بنغازي و قاموا بعدة عمليات انتحارية.

وتؤكد التقارير الأمنية الدولية عن تواجد أعداد كبيرة من الإرهابيين في مناطق ليبية مختلفة و أدت غارة أمريكية على مدينة صبراتة عام 2016 لمقتل القيادي في داعش التونسي نور الدين شوشان العقل المدبر لهجومي باردو وسوسة الإرهابيين في تونس .