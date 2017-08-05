أخبار ليبيا24

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت ، عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أرغمت على مغادرة طرابلس في 2014.

وتابع المبعوث الأممي إلى ليبيا “يسرني إبلاغ حكومة الوفاق اليوم بعودتة البعثة تدريجيا إلى طرابلس”.

وأضاف سلامة “يسرني أن نكون بجانب الشعب الليبي ونريد إبلاغكم أننا هنا مع الليبيين، لتكون الأشهر المقبلة سنة استتبات واستقرار لليبيا المستقلة الواحدة”.