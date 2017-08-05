أخبار ليبيا24- خاص

شهدت مدينة سلوق اليوم الجمعة جريمة قتل بطلتها مواطنة تونسية من مواليد 1982 حيث قامت بقتل سيدة ليبية بالسم.

وقال مدير مركز شرطة سلوق المقدم إيهاب الكزّة إن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة سلوق بوجود عملية انتحار مبروكة حامد الرقاص حيث وجدو وشاح على عنق المجني عليها.

وأضاف الكزة أن التحقيقات أسفرت على أنها جريمة قتل حيث تم التحقيق مع جيران المجني عليها ومن ضمنهم جارتها وهي مواطنة تونسية تدعي فيروز بن الزروق بن داوود.

وأفاد مدير المركز أنه تبين من التحقيقات أن التونسية وضعت سم في كوب عصير الضحية وقامت بسرقة أموالها ومصوغات ذهبية وقامت بوضع وشاح حول عنق المجني عليها حتى تظهر مع التحقيقات عملية انتحار.

وأشار الكزة إلى أنه تم إحالة القاتلة إلى سجن الكويفية تحت حراسة مشددة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.