أخبار ليبيا24- خاص

توفي أفراد عائلة المنشاوي من منطقة البنية التي تبعد مسافة 35 كيلو متر من مدنية المرج إثر حادث سير مروري في الطريق الرابط بين منطقة الخروبة و جردس.

وأدى الحادث إلى وفاة العميد فرج المنشاوي اللافي العبيدي مدير مديرية أمن المرج سابقاً و زوجته و أبنه علي فرج المنشاوي و بناته : سالمة , علوية , أمينة فرج المنشاوي .

يذكر أن حوادث السير تحصد المئات من الضحايا في الطرق الليبية سنوياً و يرجح بعض الناشطين تلك الحوادث لعدم اهتمام الجهات المختصة بوضع علامات للطريق و إشارات عاكسة في الطرق التي لاتتوفر بها إضاة وتهالك البنية التحتية للطرق بعد سنوات من الإهمال إضافة للسرعة المفرطة لبعض السائقين و عدم تقيدهم بإجراءات السلامة .