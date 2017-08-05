أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وكيل بلدية الكُفــرة محمـد حامد الازرق وعضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيده، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري لمناقشة عدة مواضيع منها اعتماد مصرفيين جدد ببلدية الكُفــرة وفتح اعتمادات لاستيراد المواشي.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن وكيل بلدية الكفرة وعضو مجلس النواب ناقشوا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي فتح اعتماد لمصرفي الصحارى والتجارة والتنمية بالكفرة.

وأضاف أن خلال الاجتماع تمت الموافقة الفعلية علي فتح فروع للمصرفيين ببلدية الكُفــرة في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الاعتمادات المصرفية بخصوص توفير الأضاحي والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أنه سوف يساعد الشركات المتقدمة رغم التأخير وخصوصا في موضوع شراء المواشي، داعيا الجميع إلى ضرورة ايجاد حلول سريع لهذه المشكلة للتخفيف من معاناة المواطن والمساهمة في أدخال الفرحة والسرور علي الجميع بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.