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كم قاس هو القدر الذي يكتب على فتيات شابات أن يصبحن زوجات لمجرمي وإرهابيي تنظيم داعش الحقير، يجبرن على ترك عائلاتهم وجامعاتهم, إن لم يكونوا ما زالوا في المدارس, ليطيعوا أوامر ويصدقوا أنهم يطبقوا شريعة لا دخل لها بالإسلام، هن ضحايا تمحى هويتهم وآمالهم ومستقبلهم وكل طموحهم ويصبحن زوجات بلا صوت لدواعش حثالة.

أقدمت زوجة المفتي الشرعي تنظيم داعش الإرهابي في قضاء تلعفر في محافظة نينوى العراقية على قتل نفسها وأطفالها الثلاثة حرقا في منزلها وسط القضاء.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى، في حديث لـ “السومرية نيوز” إن أسباب الانتحار لا تزال غامضة”.

يعد قضاء تلعفر في الوقت الراهن من آخر معاقل التنظيم الإجرامي في محافظة نينوى، بعد الإعلان عن تحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم في العاشر من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق, وفقاً لصحيفة Daily Mirror البريطانية, تحدثت زوجة أحد إرهابيي داعش كيف التقت بالمرأة المسماة “الأرملة البيضاء” الإرهابية، سالي جونز، وكيف قابلت فتيات صغار هربن من مدارسهن ليصبحن عرائس للجهاديين.

“إسلام ميتات”, وهي زوجة الداعشي التي تتحدث من منزل آمن في سوريا، والتي كانت قد أجبرت من قبل زوجها البريطاني “أحمد” على الذهاب إلى سوريا بعد أن انضم إلى التنظيم الإرهابي، وتحدثت عن البيت الذي ضمها مع مراهقات بريطانيات غيرها في الرقة.

وبعد تمكنها من الهروب من المدينة المحاصرة، روت “إسلام” بالتفصل عما يحدث للفتيات البريطانيات اللواتي تركن بيوتهن ومدارسهن في بريطانيا ليصبحن عرائس داعشيات.

وقالت إنها كانت في بيت واحد مع التوأمين الإرهابيتين المشهورتين، وإن البنات الأخريات بدون سعيدات، وهو ما صدمها، وهناك عرفت أن الأرملة البيضاء، سالي، كانت مساعدة قريبة من المدعو “جون الجهادي” الذي اشتهر بقطع رؤوس الرهائن الغربيين.