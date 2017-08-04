أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن محافظ المركزي أصدر قراره بالموافقة على تسييل مبلغ ثمانمائة مليون دينار كسلفة مالية لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة.

وأضاف الآغا أن هذه السلفة لتغطية مرتبات شهري يوليو أغسطس مع لافتا إلى أن مصرف ليبيا المركزي قام بتغطية هذه المرتبات في شكل سلف لوزارة المالية منذ بداية عام 2015.

يشار إلى أن كافة المدن الليبية تشهد شح ونقص كبير في السيولة النقدية منذ مدة طويلة ماتسبب في مشاكل للمواطنين خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتدني سعر الدينار الليبي امام العملات الاجنبية “الدولار – اليورو”.