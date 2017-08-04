أخبار ليبيا 24 – خاص

طلب لاعب المنتخب الجزائري للمحلييين الطيب مزياني، جماهير قسنطينة وشرق الجزائر للحضور ودعم منتخب بلادة بقوة في مباراة المنتخب الجزائري امام ضيفة المنتخب الليبي، يوم 12 أغسطس الجاري، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين (كينيا 2018).

وقال اللاعب الجزائري ، إن مدرب الجزائر حدد لنا برنامجًا علينا احترامه، لخلق الاندماج بين الخطوط الثلاثة، لا سيما أن المنتخب المحلي الليبي يضم لاعبين من المنتخب الأول، وهو الأمر الذي سيصعب علينا المهمة.. ما علينا إلا أن نستعد جيدًا وننتظر حضورًا جماهيريًا كبيرًا”.

ويواصل المنتخب الجزائري المحلي تدريباته اليومية بواقع مرتين في اليوم، تحت قيادة المدرب الإسباني، لوكاس ألكاراز.