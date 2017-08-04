أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت الدوريات المركزية للشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية بمساندة دوريات من قسم الانضباط والنجدة بمديرية أمن المرج القبض على عدد من العمالة الافريقية من الجنسية السودانية يقومون بقطع أشجار الغابات داخل “منطقة ابراهيم بوراس” بضواحي المرج.

وذكر معاون رئيس وحدة الدوريات المركزية للشرطة الزراعية المنطقة الشرقية النقيب رافع الحضيري، أنه تم ضبط العمالة أثناء قطعهم للأشجار والانتقال بهم الى القسم وتسليمهم الي وحدة التحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال أنه مستعد للتعاون مع أي جهة امنية لفرض هيبة القانون وخدمة المدينة بالإمكانيات المتوفرة لديه مثنيا على مجهودات قسم الانضباط والنجدة للتعاون مع دوريات الشرطة الزراعية التي تعتبر معدومة الامكانيات.

يشار الى ان المادة رقم (9) من القانون رقم (47) لسنة 1971 مسيحي بشأن حماية الغابات والمراعي تنص بأنه “يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.

وتنص المادة (14) الفقرة (1) على أنه : ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية : قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع حزم أو نقل أو استخدام أي شيء من منتجات الغابات.

وانشئ جهاز الشرطة الزراعية في العام 1992 من أجل دعم حماية الموارد الطبيعية بما فيها الغابات.